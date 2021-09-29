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Почти 20 тысяч москвичей сделали ЭКГ в центрах госуслуг

15:21
  • среда
  • 29 сентября 2021

Сделать ЭКГ можно было в 25 офисах "Мои документы"

Свыше 19 тысяч москвичей уже приняли участие в пилотном проекте по кардиомониторингу, который проходит в офисах "Мои документы".

В 25 центрах госуслуг установлены специальные кресла, с помощью которых любой желающий может бесплатно сделать ЭКГ. Процесс занимает всего минуту. После измерения данные поступают в электронную медкарту. Если зафиксированы отклонения, посетителя направляют на консультацию со специалистом.

А сегодня, во Всемирный день сердца, все жители, которые сделают кардиограмму, получат уникальное приглашение.

"Также всем, кто пройдет обследование в кардиокресле, будет предложено посетить лекцию врача-кардиолога в режиме "Вопрос-ответ", смогут задать какие-то интересующие вопросы и получить на них ответы", - сообщил руководитель центра госуслуг "Мои документы" ВАО Олег Шакин.

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