Путин оценил развитие отношений с Турцией

Переговоры сторон всегда дают положительный результат

В среду президент России Владимир Путин проводит в Сочи переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Перед началом закрытой части беседы российский лидер дал оценку нынешнему состоянию отношений Москвы и Анкары, передает ТАСС.

Как отметил Путин, Россия и Турция не только компенсировали потери товарооборота из-за пандемии, но и нарастили его. Кроме того, президент поблагодарил Эрдогана за позицию по строительству "Турецкого потока".

Также Путин отметил, что Россия и Турция успешно сотрудничают по Сирии и Ливии. При этом глава государства указал на благотворное влияние Турции на примирение в Карабахе.

Путин подчеркнул, что его переговоры с Эрдоганом порой идут непросто.

"Переговоры идут иногда непросто, но с окончательно позитивным результатом. Наши ведомства научились находить компромиссы, выгодные для обеих стран", - сказал президент.

Ранее стало известно, что Путин и Эрдоган обсудят в Сочи актуальные международные вопросы, включая развитие ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Также планируется затронуть различные вопросы российско-турецкого партнерства.

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