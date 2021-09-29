"Страшно": Лариса Гузеева подтвердила, что заболела коронавирусом

Звезда попросила не тревожить ее родных

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева подтвердила, что у нее выявили коронавирусную инфекцию.

27 сентября стало известно, что Гузеева госпитализирована в московскую городскую клиническую больницу № 40 в состоянии средней тяжести. Источники рассказывали, что звезда жаловалась на кашель и высокую температуру, а также что один из ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию дал положительный результат.

Заслуженная артистка России наконец прервала молчание и подтвердила, что "заболела этой гадостью". О своем самочувствии Гузеева рассказывать не стала, отделавшись лаконичным "лечусь". Актриса попросила не звонить ей и членам ее семьи, поскольку "и так страшно".

Подписчики Гузеевой в Instagram пожелали ей скорейшего выздоровления. Слова поддержки под постом телеведущей оставили в том числе Алла Довлатова, Екатерина Одинцова, Алика Смехова.

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