ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Страшно": Лариса Гузеева подтвердила, что заболела коронавирусом

14:14
  • среда
  • 29 сентября 2021

Звезда попросила не тревожить ее родных

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева подтвердила, что у нее выявили коронавирусную инфекцию.
Дочь Гузеевой рассказала о состоянии здоровья ведущей

27 сентября стало известно, что Гузеева госпитализирована в московскую городскую клиническую больницу № 40 в состоянии средней тяжести. Источники рассказывали, что звезда жаловалась на кашель и высокую температуру, а также что один из ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию дал положительный результат.

Заслуженная артистка России наконец прервала молчание и подтвердила, что "заболела этой гадостью". О своем самочувствии Гузеева рассказывать не стала, отделавшись лаконичным "лечусь". Актриса попросила не звонить ей и членам ее семьи, поскольку "и так страшно".

Подписчики Гузеевой в Instagram пожелали ей скорейшего выздоровления. Слова поддержки под постом телеведущей оставили в том числе Алла Довлатова, Екатерина Одинцова, Алика Смехова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Лариса Гузеева
Лариса Гузеева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.