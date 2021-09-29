Эрдоган выразил благодарность России за помощь в борьбе с пожарами

Турецкий лидер еще раз выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоганом поблагодарил Москву за ее вклад в борьбу с лесными пожарами, которые охватили республику минувшим летом.

"Прежде всего я хочу выразить вам свою благодарность в связи с пожарами в нашей стране. Спасибо за ваш вклад в борьбу с лесными пожарами. К сожалению, в ходе нее героически погибли ваши и наши граждане. В ходе телефонных переговоров мы об этом говорили, но я бы хотел вновь выразить слова соболезнования. Друзья действительно познаются в беде", - сказал Эрдоган, которого цитирует ТАСС.

В середине августа недалеко от города Кахраманмараш разбился самолет Бе-200, принадлежавший Минобороны России. Погибли пять российских военнослужащих. Турецкая сторона арендовала воздушное судно для борьбы со стихией.

Сильные лесные пожары начались в Турции 29 июля. Они охватили ряд районов на побережье, где расположены курорты, в том числе в провинциях Анталья и Мугла.

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