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Эрдоган выразил благодарность России за помощь в борьбе с пожарами

14:30
  • среда
  • 29 сентября 2021

Турецкий лидер еще раз выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоганом поблагодарил Москву за ее вклад в борьбу с лесными пожарами, которые охватили республику минувшим летом.
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"Прежде всего я хочу выразить вам свою благодарность в связи с пожарами в нашей стране. Спасибо за ваш вклад в борьбу с лесными пожарами. К сожалению, в ходе нее героически погибли ваши и наши граждане. В ходе телефонных переговоров мы об этом говорили, но я бы хотел вновь выразить слова соболезнования. Друзья действительно познаются в беде", - сказал Эрдоган, которого цитирует ТАСС.

В середине августа недалеко от города Кахраманмараш разбился самолет Бе-200, принадлежавший Минобороны России. Погибли пять российских военнослужащих. Турецкая сторона арендовала воздушное судно для борьбы со стихией.

Сильные лесные пожары начались в Турции 29 июля. Они охватили ряд районов на побережье, где расположены курорты, в том числе в провинциях Анталья и Мугла. 

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