Дмитрий Исхаков назвал причину развода с Полиной Гагариной

У супругов "начали расходиться ценности"

Фотограф Дмитрий Исхаков рассказал, что стало причиной развода с певицей Полиной Гагариной после семи лет брака. По словам Исхакова, камнем преткновения оказались разные приоритеты.

Артист уровня Гагариной живет в дороге и на сцене, находится в постоянном движении, рассказал фотограф. А он "вдруг открыл в себе азарт, интерес к семье". Исхаков осознал, что он семейный человек — и ему это нравится. Однако его ценности "начали расходиться" с приоритетами жены.

Исхаков сопровождал жену-певицу на концертах, гастролях и переговорах, буквально жил за кулисами. Однако "где-то мы, наверное, не уследили", посетовал фотограф в интервью Ксении Собчак, сообщает "Пятый канал".

Выяснение отношений бывших супругов тем временем перекочевало в суд. Исхаков подал иск к Гагариной с целью определения порядка общения с дочерью Мией. Фотограф жаловался на сложности, которые ему приходится преодолевать ради общения с ребенком.

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