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Эрдоган рассказал, от чего зависит мир на Ближнем Востоке

14:54
  • среда
  • 29 сентября 2021

Россия играет в этом ключевую роль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным поделился своим взглядом на ситуацию на Ближнем Востоке.
Путин оценил развитие отношений с Турцией

"Укрепление российско-турецких отношений принесет большую пользу. Наши совместные шаги в Сирии имеют большое значение. Мир в этом регионе зависит от российско-турецких отношений", - сказал Эрдоган (цитата по ТАСС).

Прежде Путин отметил, что Россия и Турция успешно сотрудничают по Сирии и Ливии. При этом глава государства указал на благотворное влияние Турции на примирение в Карабахе.

По словам российского президента, переговоры между Москвой и Анкарой иногда идут непросто, но с окончательно позитивным результатом.

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