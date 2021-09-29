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Губернатор Владимирской области перейдет в Госдуму

15:01
  • среда
  • 29 сентября 2021

Владимир Сипягин решил принять депутатский мандат

Глава Владимирской области Владимир Сипягин принял решение сложить губернаторские обязанности и перейти на работу в Госдуму. Об этом в среду, 29 сентября, рассказали в пресс-службе региональной администрации.
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Информацию о переходе Сипягина в Госдуму подтвердили также в ЛДПР, членом которой является политик. Указ о сложении губернаторских полномочий будет подписан в ближайшее время.

В списке Центризбиркома депутатов Госдумы восьмого созыва от ЛДПР, которые согласились принять мандат, Сипягин занимает пятую строчку. Лидер партии Владимир Жириновский ранее 29 сентября заявил, что время на принятие окончательного решения есть — до пятницы, 1 октября, сообщает ТАСС.

Владимир Сипягин одержал победу на выборах главы Владимирской области в 2018 году по результатам второго тура. Срок его губернаторских полномочий истекает в 2023 году.

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