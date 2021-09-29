Самую большую "колбасную" карту Украины сделали в Одессе

На произведение ушло 25 килограммов нарезки

С размахом отпраздновали в Одесской области день поселка Любашевка. Здесь прошел фестиваль "Любашевка – столица украинской колбасы". В рамках мероприятия из колбасы была сделана самая большая карта Украины.

"Параметры колбасного панно достигают 2,9 метра в длину, 1,77 метра в ширину", - говорится в сообщении на местном сайте "Сила общин".

На фестиваль прибыла делегация Национального реестра рекордов Украины. Эксперты зафиксировали рекорд. На карту ушло 25 килограммов колбасной нарезки, передает РИА Новости.

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