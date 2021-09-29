Мишустин раскрыл детали нового проекта бюджета

Власти рассчитывают на сохранение позитивной динамики в российской экономике

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в среду, что новый проект бюджета предусматривает дальнейший поэтапный рост поддержки граждан, передает ТАСС.

По словам главы кабмина, правительство впервые направит регионам больше 10 миллиардов рублей в рамках нового механизма зернового демпфера. Кроме того, рыбопромышленники смогут получить налоговые льготы за развитие производства и переработки.

Также стало известно, что будут пересмотрены сборы за вылов рыбы и морепродуктов.

Как отметил Мишустин, результаты исполнения бюджета за первое полугодие в целом хорошие. Деловая активность в стране восстанавливается, в некоторых отраслях динамика роста выше показателей до пандемии.

Премьер добавил, что объем госдолга остается на комфортном уровне. Власти рассчитывают на сохранение позитивной динамики в российской экономике.

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