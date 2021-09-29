Миронова переизбрали главой фракции СР в Госдуме

Первыми заместителями избраны Олег Нилов и Геннадий Семигин

Партия "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" избрали руководителя фракции СР в Госдуме нового созыва.

Главой фракции вновь станет Сергей Миронов. Первыми заместителями избраны Олег Нилов и Геннадий Семигин, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции.

Накануне стало известно, кто возглавит фракцию КПРФ в Госдуме нового созыва. Коммунистов в парламенте возглавит Геннадий Зюганов.

Ранее Центризбирком признал думские выборы состоявшимися. На них "Единая Россия" получила 324 мандата из 450. КПРФ получит в Думе VIII созыва 57 мест, партия "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram