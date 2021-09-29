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Путина заподозрили в попытке довести Трампа до приступа гермофобии

15:24
  • среда
  • 29 сентября 2021

Речь идет о событиях 2019 года

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с 45-м президентом США Дональдом Трампом в Японии в 2019 году мог пытаться спровоцировать у американского лидера приступ гермофобии — боязни микробов. Такое мнение высказывала бывший советник Трампа по России Фиона Хилл.
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Об откровениях Хилл стало известно из книги Стефани Гришэм, которая прежде занимала должность пресс-секретаря Трампа. Автор мемуаров о своей работе в Белом доме написала со слов экс-советника, что Владимир Путин "казалось, непомерно кашлял и прочищал горло на протяжении всей встречи".

Фиона Хилл в беседе с Гришэм предположила, что российский лидер, вероятно, пытался спровоцировать известную боязнь микробов Дональда Трампа, пишет The Washington Post.

Книга Стефани Гришэм "Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа" должна выйти лишь 5 октября, однако фрагменты из нее уже просочились в СМИ. В частности, предметом обсуждения стал выбор переводчиков для переговоров Владимира Путина. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что президент не участвует в этом процессе.

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