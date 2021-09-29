Мишустин раскрыл планы дальнейшей поддержки россиян

Меры включены в новый проект бюджета

Поддержка россиян государством будет поэтапно возрастать. Это предусмотрено в новом проекте бюджета, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. В частности, по словам председателя правительства, средства поступят в регионы в рамках нового механизма зернового демпфера.

"Впервые направим регионам больше 10 миллиардов рублей в рамках нового механизма - зернового демпфера, который был принят этим летом", - заявил Михаил Мишустин на заседании правительства. Он уточнил, что средства для аграриев в этом году получат 62 региона.

Мишустин также отметил, что правительство привязало экспортные пошлины на сельхозпродукцию к ценам зерновых на мировом рынке. За счет введения плавающих ставок кабмин сможет предоставлять дополнительные средства производителям пшеницы, ячменя, ржи, кукурузы.

Кроме того, премьер сообщил, что сборы за вылов рыбы и морепродуктов будут пересмотрены, увеличение коснется прежде всего экспортных видов. Рыбопромышленники смогут получить налоговые льготы за развитие производства и переработки на территории России, передает ТАСС.

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