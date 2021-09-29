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В Тверской области нашли тело пропавшего в ноябре подростка

15:26
  • среда
  • 29 сентября 2021

Он ушел из дома и не вернулся

В лесу Осташковского городского округа Тверской области нашли останки пропавшего в ноябре 2020-го молодого человека 2004 года рождения, сообщила пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
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"Останки человека представилось возможным установить при выполнении осмотра местности с использованием вертолета под управлением экипажа ГУМЧС России по Тверской области", - сказано в сообщении.

В ночь на 22 ноября молодой человек ушел пешком в направлении города Осташкова и не вернулся домой. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Назначен ряд судебных экспертиз, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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