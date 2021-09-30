Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков зодиака

Ракам следует больше времени уделить детям, а у Рыб будет благоприятный день

Овен

День покажется вам водоворотом странных событий. Вовлечет вас в него хорошо знакомый человек, чьи идеи раньше вы грубо отрицали. Результат же приятно удивит!

Телец

Благоприятный день, способствующий успеху в финансовых, деловых, юридических вопросах. Вы получите несколько ценных советов от гуру в вашей профессиональной деятельности и заручитесь их поддержкой.

Близнецы

Время удивительных открытий: дела, которыми еще вчера вы не стали бы заниматься, теперь под вашим началом. И вы прекрасно справляетесь с новоиспеченными обязанностями.

Рак

День подойдет для семейных посиделок, общения с друзьями, спортивных игр на природе. Старайтесь больше времени уделять детям. И будьте на позитиве, ведь ваше настроение передается окружающим.

Лев

Осторожно: плохой день! Неудачи будут преследовать на каждом углу. Не пытайтесь трезво оценивать или бороться с этим. Пустите все на самотек. Вечер уделите семье: это укрепит отношения и успокоит нервы.

Дева

Время ценных открытий, связанных с внутренними установками. Окажется, что вы вовсе себя не знаете. Но человек, с которым в итоге познакомитесь, приятно поразит.

Весы

Неблагоприятный день, когда желания не будут совпадать с возможностями. Заручитесь поддержкой близкого человека – она поможет решить наиболее сложные задачи.

Скорпион

Сегодня не время для сложных стратегий. Они только отнимут энергию и заставят сомневаться в решениях. Лучше уделите внимание наведению порядка в доме и голове.

Стрелец

Сегодня противоречивые мысли могут загнать вас в угол, заставить сомневаться в собственных идеях. Старайтесь отпустить происходящее, просто наблюдайте со стороны и делайте ценные выводы.

Козерог

Сегодня вам работать в команде, вы удивитесь уютной атмосфере, царящей в коллективе. Позвольте мыслям течь в приятном потоке, и получите заслуженное признание.

Водолей

Неблагоприятный период, который скажется на самочувствии. Некоторые процессы затормозятся, из-за чего вы не успеете выполнить важную работу. Но не расстраивайтесь: дедлайн перенесут.

Рыбы

День благоприятный для вас. Удастся реализовать задуманное, особенно в эстетических вопросах. Занимайтесь тем, что приносит красоту: от ухода за домашними растениями до смены имиджа и ремонта в доме.

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