Минздрав оценил охват беременных вакцинацией от коронавируса

COVID-19 может привести к акушерским осложнениям

Охват беременных россиянок вакцинацией от коронавирусной инфекции остается низким. Об этом в среду, 29 сентября, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Глава Минздрава выступил на XXII Всероссийском научно-образовательном форуме "Мать и дитя — 2021". Мурашко отметил, что в России всегда работали на профилактику и на предупреждение тех или иных критических состояний.

Однако количество привившихся против новой коронавирусной инфекции среди беременных женщин остается небольшим, цитирует министра ТАСС.

Оптимальный для вакцинации от COVID-19 срок беременности — после 22 недель, рассказала ранее главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталья Долгушина. По словам эксперта, коронавирус может привести к акушерским осложнениям.

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