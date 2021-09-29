Театр "Ромэн" закрылся на карантин

Спектакли возобновятся с 14 октября

Московский театр "Ромэн" закрылся карантин из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

"Делаем это, заботясь о наших артистах и вашем здоровье. Надеемся, что вы отнесетесь к этому с пониманием. Будем ждать вас на спектакли с 14 октября", - сообщили в пресс-службе театра.

Спектакли в "Ромэн" не будут идти с 29 сентября по 10 октября.

"Примите наши сожаления и извинения", - говорится в сообщении на сайте театра.

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