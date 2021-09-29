ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Театр "Ромэн" закрылся на карантин

15:58
  • среда
  • 29 сентября 2021

Спектакли возобновятся с 14 октября

Московский театр "Ромэн" закрылся карантин из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

"Делаем это, заботясь о наших артистах и вашем здоровье. Надеемся, что вы отнесетесь к этому с пониманием. Будем ждать вас на спектакли с 14 октября", - сообщили в пресс-службе театра.

Спектакли в "Ромэн" не будут идти с 29 сентября по 10 октября.

"Примите наши сожаления и извинения", - говорится в сообщении на сайте театра.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Театр "Ромэн"
Театр "Ромэн"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.