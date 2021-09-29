На Украине обсудили сценарии раздела страны

Некоторые регионы с радостью войдут в состав других государств

Причиной окончательного развала Украины могут стать новые волнения и политический кризис. Украинские территории в таком случае будут разделены между соседними государствами, считает украинский политолог Руслан Бортник.

"Кто-то побежит в Венгрию, в Румынию… Могут вернуться к вопросу раздела Украины. Исторически это было уже несколько десятков раз, к сожалению… Восток побежит понятно куда", — сказал Бортник в эфире телеканала "Первый независимый".

По мнению политолога, некоторые регионы с радостью войдут в состав других государств, если такая возможность появится. Подобные сценарии обсуждались и раньше. Однако соседи Украины не решались на этот шаг из-за другой прежней политики Европы и влияния США, заявил Бортник.

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