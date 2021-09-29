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Минцифры оценило уровень безопасности "Госуслуг"

15:44
  • среда
  • 29 сентября 2021

Система была улучшена в этом году

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Качанов дал свою оценку системе безопасности портала "Госуслуг".
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"Система обеспечения информационной безопасности портала "Госуслуги" достаточно многоэтажная и, на наш взгляд, соответствует вызовам", - приводит слова замминистра РИА "Новости".

Качанов добавил, что в этом году безопасность была дополнительно усилена.

В среднем на заполнение переписного листа у человека уходит 23 минуты, уточнил замглавы Минцифры. Пользователь при этом может в любой момент сохранить черновик.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года в многоканальном формате.

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