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Песков опроверг обвинения в намеренном кашле Путина

16:00
  • среда
  • 29 сентября 2021

В Кремле назвали эти предположения полной чушью

Предположения о том, что президент России Владимир Путин намеренно кашлял в присутствии американского коллеги Дональда Трампа на встрече в Японии в 2019 году, не соответствуют действительности. Об этом в среду, 29 сентября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Песков ответил на заявления о переводчице Путина

Бывший советник Трампа по России Фиона Хилл предположила, что российский лидер, вероятно, пытался спровоцировать известную боязнь микробов 45-го президента США. Об этом стало известно из книги Стефани Гришэм, которая прежде занимала должность пресс-секретаря Трампа.

Пресс-секретарь Владимира Путина, комментируя данные предположения, назвал их полной чушью, сообщает РИА Новости.

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