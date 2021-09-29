Песков опроверг обвинения в намеренном кашле Путина

В Кремле назвали эти предположения полной чушью

Предположения о том, что президент России Владимир Путин намеренно кашлял в присутствии американского коллеги Дональда Трампа на встрече в Японии в 2019 году, не соответствуют действительности. Об этом в среду, 29 сентября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Бывший советник Трампа по России Фиона Хилл предположила, что российский лидер, вероятно, пытался спровоцировать известную боязнь микробов 45-го президента США. Об этом стало известно из книги Стефани Гришэм, которая прежде занимала должность пресс-секретаря Трампа.

Пресс-секретарь Владимира Путина, комментируя данные предположения, назвал их полной чушью, сообщает РИА Новости.

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