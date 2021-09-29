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В ГУ МВД назвали заявления КПРФ не соответствующими действительности

16:10
  • среда
  • 29 сентября 2021

Полиция не блокирует московские офисы коммунистов

Московская полиция опровергла заявления КПРФ о том, что МВД якобы блокирует московские офисы коммунистов.

"ГУ МВД России по Москве официально разъясняет, что сотрудниками столичной полиции проводятся мероприятия, направленные на выявление и задержание лиц, причастных к призывам, организации и участию в несанкционированных массовых мероприятиях на территории города Москвы 20 и 25 сентября 2021 года", - говорится на сайте столичного управления МВД.

В полиции рассказали о двух гражданах (Иванов и Биджев), которые заперлись в офисах КПРФ, чтобы избежать ответственности за призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. При этом полицейские не блокировали здания и внутрь не входили.

Речь идет о двух помещениях:

  1. Офис юридической службы московского горкома КПРФ на Симферопольском бульваре (дом 24).
  2. Приемная первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова по адресу: Старый Толмачевский переулок, дом 17.

Уточняется, что в отношении Биджева составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП России ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

Полиция продолжит выявлять не только участников прошедших в столице несанкционированных акций, но и лиц, призывающих граждан к участию в подобных мероприятиях. Все они, согласно нормам российского законодательства, в ближайшее время будут привлечены к ответственности.

При этом в ГУ МВД России по Москве расценили недавние публичные заявления представителей КПРФ как попытку придать политический окрас законным действиям сотрудников полиции, задействованных в обеспечении общественного порядка. Представленные членами партии утверждения, как отметили в ведомстве, не соответствуют действительности.

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