В РПЦ ответили, можно ли освящать аниме-магазин

Освещаемые помещения должны использоваться во благо

Как сообщили СМИ, в Воронежской области священник освятил аниме-магазин, позиционируемый хозяином как "центр аниме-консерватизма". Ситуацию прокомментировал председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.

"Освящать не стоит то, что напрямую связано с грехом, например, клиники, где делают аборты, секс-шопы, ночные клубы", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

Козлов также процитировал преподобного Максима Исповедника - "нет вещей дурных по своей природе, есть вещи, дурные по своему употреблению". Главное, продолжил протоиерей, чтобы освещаемые помещения и вещи использовались во благо.

"В целом это молитва о правильном использовании, благословение использовать вещь во благо", - объяснил он.

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