Полмиллиона человек получили российское гражданство в этом году

В основном это украинцы
Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова привела статистику получения российского гражданства в 2021 году.
Этот запрос, отметила она, растет от года к году.
"Мы перейдем тот рубеж, который был 2010 году, тогда 500 тысяч приобрели гражданство России. На сегодня - в 2021 году - мы перешли эту цифру, поэтому к концу года эта цифра будет больше", - отметила Казакова (цитата по ТАСС).
Она уточнила, что в основном потоке порядка 50% - украинцы с юго-востока страны. Также среди желающих - люди из Белоруссии, Молдавии и Казахстана.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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