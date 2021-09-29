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Полмиллиона человек получили российское гражданство в этом году

16:13
  • среда
  • 29 сентября 2021

В основном это украинцы

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова привела статистику получения российского гражданства в 2021 году.
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Этот запрос, отметила она, растет от года к году.

"Мы перейдем тот рубеж, который был 2010 году, тогда 500 тысяч приобрели гражданство России. На сегодня - в 2021 году - мы перешли эту цифру, поэтому к концу года эта цифра будет больше", - отметила Казакова (цитата по ТАСС).

Она уточнила, что в основном потоке порядка 50% - украинцы с юго-востока страны. Также среди желающих - люди из Белоруссии, Молдавии и Казахстана.

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