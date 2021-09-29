Вакцина от ФМБА показала эффективность в исследованиях

Сейчас идет первая и вторая фазы клинических испытаний

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила журналистам в среду, что разработанная ФМБА вакцина от COVID-19 показала эффективность и безопасность в доклинических исследованиях.

"Вакцина разрабатывается уже больше года, в настоящее время проходят объединенная первая и вторая фазы клинического исследования", - уточнила Скворцова, которую цитирует ТАСС.

Она при этом подчеркнула, что модели на животных и на культурах клеток не могут быть полностью достоверны для человека.

Препарат, продолжила глава ФМБА, будет эффективен против всех штаммов коронавируса. Он сможет вырабатывать как клеточный, так и гуморальный иммунитет.

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