Переговоры Путина и Эрдогана завершились

Лидеры встретились в среду в Сочи

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, проходившие в среду в Сочи, завершились.

"Переговоры президентов в Сочи завершились", - приводит ТАСС слова представителя администрации турецкого лидера.

Как было объявлено ранее, Путин и Эрдоган намеревались обсудить актуальные международные вопросы, включая развитие ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Кроме того, на повестке дня - различные темы российско-турецкого двустороннего партнерства.

Перед начало закрытой части беседы Путин отметил, что отношения России и Турции поступательно развиваются - страны не только компенсировали потери товарооборота из-за пандемии, но и нарастили его. По словам российского лидера, Москва и Анкара успешно сотрудничают по Сирии и Ливии.

"Наши ведомства научились находить компромиссы, выгодные для обеих стран", - сказал глава государства.

Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в борьбе с лесными пожарами в республике и еще раз выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных при борьбе со стихией.

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