Борьба с ковидом в России: рост заболеваемости в Петербурге и проверки в Москве

Чтобы снизить темпы распространения инфекции, в некоторых регионах вводят дополнительные меры ограничения

За сутки в России зафиксировали 22 тысячи 430 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 18 тысяч 456 человек. Чтобы снизить темпы распространения инфекции, в некоторых регионах вводят дополнительные меры ограничения. Так, со следующей недели в Пермском крае и Удмуртии для посещения массовых мероприятий потребуются QR-коды, подтверждающие вакцинацию. В Москве в общественном транспорте усилен контроль за соблюдением масочного режима. В Ульяновске и во Владивостоке школьников переводят на дистанционное обучение.

В Нарьян-Маре желающих сделать прививку от коронавируса в последние недели стало больше, отмечают врачи. Интерес к вакцинации возрос с началом бархатного сезона на любимых среди жителей севера туристических направлениях.

"Египет, Турция, Кипр признают нашу вакцину "Спутник V". Нужно сделать двухкомпонентную, до въезда в страну с последней вакцинации должно пройти не меньше 14 дней", - рассказала турагент Анастасия Дмитриева.

После прилета в Россию туристам придется сдать ПЦР-тесты и при необходимости самоизолироваться. Это поможет не допустить сезонного скачка заболеваемости.

Его уже фиксируют в Санкт-Петербурге. Больше полутора тысяч новых случаев в сутки. При этом вакцинация граждан продвигается не так быстро, как хотелось бы, говорят в городском комитете по здравоохранению. Эксперты заметили, что прививаться идут в основном те, кого так или иначе коснулась болезнь.

"У меня из родственников очень сильно переболели - просто на грани жизни и смерти, поэтому я подумала, что лучше сделать прививку, чем в этой ситуации оказаться", - сказала Виктория Одинцова.

Ольга Устинова уже три месяца восстанавливается после болезни: дыхательные практики, кардиотренажеры.

- Наверное, долго раздумывала, какую прививку делать… Неожиданно для себя заболела... Девять дней реанимации, бессознательного состояния заставили переосмыслить отношение к жизни, заставили подумать о здоровье.

Временный госпиталь в "Ленэкспо" заполнен уже на 70%. И свободных коек с каждым днем становится все меньше. Средний возраст пациентов - 40-50 лет.

"Состояние в основном тяжелое и среднее. При опросе выяснилось, что не носили маски, пренебрегали средствами защиты", - сообщил Руслан Дмитришен, начальник временного госпиталя "Ленэкспо".

Контроль за соблюдением масочного режим ужесточают в Москве. Сотрудники Объединения административно-технической инспекции и полицейские проверяют торговые центры. Половина посетителей без масок. Сотрудники магазинов не обращают на это внимание.

"За выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф 300 тысяч рублей, в случае установления фактов вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 миллиона рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток", - заявил Антон Романов, главный инспектор ОАТИ Москвы.

С начала сентября выявлено 35 тысяч нарушений масочного режима в общественном транспорте. На маршруты выведены почти 2 тысячи контролеров. В метро пассажирам напоминают, что ношение средств индивидуальной защиты по-прежнему обязательно. Только так можно сохранить стабильную эпидемиологическую обстановку и избежать нового локдауна.

Виктор Прокушев, Анна Морозова, Данил Гималов. "ТВ Центр".

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