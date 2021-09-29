Путин рассказал, кто в его окружении заболел COVID-19

Президент ранее уходил на самоизоляцию

Президент России Владимир Путин рассказал в среду после переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, что у него по-прежнему высокий титр антител к COVID-19, передает ТАСС.

Как уточнил глава государства, в его окружении коронавирусом заболели 55 человек. Среди них президент назвал адъютанта.

По словам Путина, заболевшие поздно ревакцинировались.

Кроме того, российский лидер призвал Эрдогана при следующей ревакцинации воспользоваться разработанным в центре имени Гамалеи "Спутником V".

Путин ушел на самоизоляцию 14 сентября. Президент сообщил, что в его окружении был заболевший коронавирусом человек, с которым он тесно общался весь день. Тест главы государства на коронавирус показал отрицательный результат.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram