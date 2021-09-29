Разработчик: "КовиВак" защищает от заражения на 98,4%

Препарат производится в промышленном масштабе с весны

Директор по качеству центра имени Чумакова Александра Синюгина рассказала об эффективности разработанной в учреждении вакцины от коронавируса "КовиВак", пишет ТАСС.

Препарат производится в промышленном масштабе с марта 2021 года, полностью им привились уже более полумиллиона жителей России.

"По нашим данным, уровень протекции (защиты) вакцинированного населения от заражения коронавирусной инфекцией составляет 98,4%, а защита от тяжелой формы течения составила 99,1%", - заявила Синюгина.

Ранее генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов сообщил, что в гражданский оборот уже выпущено 1,5 миллиона доз препарата, до конца 2021 года планируют ввести дополнительно 2,5 миллиона доз.

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