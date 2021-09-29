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Google оштрафовали на 6,5 млн рублей

17:17
  • среда
  • 29 сентября 2021

За отказ удалять противоправную информацию

Компания Google оштрафована мировым судом Таганского района Москвы на 6,5 миллиона рублей по двум эпизодам.
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"Неудаление владельцем информационного ресурса информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законом", - объяснили причину штрафа в суде (цитата по ТАСС).

Таким образом, общая сумма назначенных Google LLC штрафов составляет уже 39 миллионов рублей.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что принадлежащий Google LLC видеохостинг YouTube отказался удалять порядка 5 тысяч запрещенных материалов.

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