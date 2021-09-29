Google оштрафовали на 6,5 млн рублей

За отказ удалять противоправную информацию

Компания Google оштрафована мировым судом Таганского района Москвы на 6,5 миллиона рублей по двум эпизодам.

"Неудаление владельцем информационного ресурса информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законом", - объяснили причину штрафа в суде (цитата по ТАСС).

Таким образом, общая сумма назначенных Google LLC штрафов составляет уже 39 миллионов рублей.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что принадлежащий Google LLC видеохостинг YouTube отказался удалять порядка 5 тысяч запрещенных материалов.

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