Матвиенко призвала дать YouTube жесткий ответ

Хостинг заблокировал два немецкоязычных канала RT

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала блокировку YouTube двух немецкоязычных каналов RT без возможности восстановления.

"Роскомнадзор должен занять абсолютно жесткую позицию, в том числе большие штрафы, обязать YouTube следовать российскому законодательству", - отметила председатель верхней палаты парламента (цитата по РИА "Новости").

По словам Матвиенко, в действиях американской компании проявляются "двойные, тройные стандарты". Это нарушение свободы слова и европейских конвенций.

Законодатели продумают меры, чтобы обязать зарубежные IT-компании соблюдать российские законы, заключила спикер.

Ранее в Кремле подчеркнули: не имеет значения, что каналы связаны с сегментом, не относящимся к России. В этом случае нарушены права российских юридических лиц.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram