МВД осудило попытки криминализировать образ мигранта

Этим занимаются СМИ-иноагенты

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова сообщила на пресс-конференции, что признанные иноагентами СМИ пытаются криминализировать образ мигранта в России.

"Я полагаю, что это выдуманные истории, чтобы, с одной стороны, криминализировать образ иностранца, которому он не соответствует, а с другой стороны, породить в душах коренного населения неприязнь к мигрантам", - отметила Казакова, которую цитирует ТАСС.

Она добавила, что многие СМИ игнорируют положительные примеры - когда иностранцы интегрируются в российское общество и приносят пользу.

Как следует из статистики МВД, с января по август 2021-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество совершенных иностранными гражданами преступлений выросло почти на 6%. Число преступлений в отношении мигрантов сократилось на 1,1%.

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