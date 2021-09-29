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Стала известна дата чрезвычайного саммита G20

18:17
  • среда
  • 29 сентября 2021

Он будет посвящен ситуации в Афганистане

Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил в среду, что посвященный ситуации в Афганистане чрезвычайный саммит Группы двадцати состоится 12 октября.
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Инициатива принадлежит председательствующей в G20 Италии. Рим настаивает, что к решению проблемы должны быть привлечены Россия, Китай и Турция.

Прежде Драги дважды обсуждал Афганистан с Владимиром Путиным по телефону.

Кроме того, премьер напомнил, что Италия работает над подготовкой саммита лидеров G20 30-31 октября в Риме, передает ТАСС.

ОБНОВЛЕНИЕ (18:21): Путин примет решение по участию в чрезвычайном саммите G20 по Афганистану после уточнения всех деталей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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