Трамп ответил на домыслы экс-представителя Белого дома о поведении Путина

Бывший президент США назвал Стефани Гришэм озлобленной

Бывший президент США Дональд Трамп распространил заявление, в котором высказался о новой книге Стефани Гришэм, которая ранее занимала должность пресс-секретаря Белого дома.

В частности, в книге Гришэм говорится, что во время переговоров с Трампом президент России Владимир Путин якобы намеренно кашлял, поскольку американский лидер боится микробов. Кроме этого, Путин якобы специально выбрал переводчицей "привлекательную брюнетку", чтобы отвлечь внимание коллеги. В Кремле ранее прокомментировали эти домыслы, назвав их чушью.

"С самого начала было понятно, что у Стефани нет необходимых навыков. После проблем в личной жизни она стала озлобленной. Со временем на нее перестали полагаться и даже вовсе забывали о ней", - написала в Twitter представительница Трампа Лиз Харрингтон, цитируя политика.

Трамп обвинил Гришэм в недостоверности информации, которую она сообщает. "Она получает деньги от леворадикальных издательств за то, что рассказывает обидные и недостоверные вещи", - объяснил он.

Книга Стефани Гришэм "Сейчас я отвечу на ваши вопросы: что я видела в Белом доме Трампа" полностью выйдет 5 октября.

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