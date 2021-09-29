Французский суд отказался рассматривать дело об отцовстве Алена Делона

Заявление подал сын немецкой певицы Нико

Суд города Орлеана во Франции отказался рассматривать заявление сына немецкой певицы Нико - 58-летнего Ари Булоня - на признание его отцом актера Алена Делона, передает Agence France-Presse.

"Французские судебные органы территориально некомпетентны в вопросе рассмотрения запроса на установление отцовства в отношении актера Алена Делона, поскольку местом его проживания является Швейцария", - сообщили в суде.

В Орлеане Делон владеет недвижимостью. Несмотря на это, суд постановил, что место жительства актера во Франции является второстепенным, поскольку он постоянно проживает в Швейцарии с 1984 года, является гражданином и налоговым резидентом этой страны.

85-летний Делон не признает себя отцом Булоня. С его матерью у звезды кино был короткий роман в 1960-х.

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