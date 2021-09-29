ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Французский суд отказался рассматривать дело об отцовстве Алена Делона

19:04
  • среда
  • 29 сентября 2021

Заявление подал сын немецкой певицы Нико

Суд города Орлеана во Франции отказался рассматривать заявление сына немецкой певицы Нико - 58-летнего Ари Булоня - на признание его отцом актера Алена Делона, передает Agence France-Presse.
Ален Делон решил вернуться в кино

"Французские судебные органы территориально некомпетентны в вопросе рассмотрения запроса на установление отцовства в отношении актера Алена Делона, поскольку местом его проживания является Швейцария", - сообщили в суде.

В Орлеане Делон владеет недвижимостью. Несмотря на это, суд постановил, что место жительства актера во Франции является второстепенным, поскольку он постоянно проживает в Швейцарии с 1984 года, является гражданином и налоговым резидентом этой страны.

85-летний Делон не признает себя отцом Булоня. С его матерью у звезды кино был короткий роман в 1960-х.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Ален Делон
Ален Делон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.