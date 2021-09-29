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Экс-замглавы Минпросвещения заподозрили в мошенничестве

19:15
  • среда
  • 29 сентября 2021

Возбуждено уголовное дело

Бывшего заместителя министра просвещения России Марину Ракову заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на источник.
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"В настоящее время следователи ведут допрос Раковой по делу, возбужденному по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере). Это дело может быть связано с ее работой в Министерстве просвещения", - сообщил собеседник агентства.

Замминистра Ракова стала в 2018 году. В марте 2020-го была освобождена от должности по собственному желанию. Позже ее назначили вице-президентом Сбербанка. Она курирует работу дивизиона "Цифровые образовательные платформы".

Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, претензии правоохранительных органов не имеют отношения к работе Раковой в Сбербанке.

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