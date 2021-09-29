Минюст включил 22-х авторов в число иноагентов

Это в том числе главред "Медиазоны" Сергей Смирнов

Министерство юстиции России включило 22 авторов в реестр иноагентов, передает пресс-служба Минюста.

Как уточняет ТАСС, эти авторы сотрудничают с порталами "Голос" и "Медиазона". Речь, в частности, идет о главном редакторе "Медиазоны" Сергее Смирнове, а также о Петре Верзилове. Полный список доступен на сайте ведомства.

Кроме того, в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, попал медиапроект "ОВД-Инфо".

Закон о СМИ-иноагентах был принят в 2017 году. Они обязаны предоставлять данные о расходовании средств, персональном составе руководства, аудиторской проверке. Все их материалы должны быть маркированы упоминанием о соответствующем статусе.

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