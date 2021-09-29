Цена на газ в Европе вновь обновила рекорд

Прежде был пробит уровень в 1000 долларов

На закрытии торгов 29 сентября цена на газ в Европе вновь обновила исторический рекорд, передает ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE.

Так, на хабе TTF в Нидерландах стоимость ноябрьского фьючерса завершила торги на отметке в 1051,1 доллара за тысячу кубометров. Рост цены с начала дня составил порядка 10,2%. В пике она достигала 1057 долларов.

До этого цена газа на открытии торгов в Европе впервые в истории превысила 1000 долларов за 1 тысячу кубических метров.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер объяснил ситуацию растущим спросом в преддверии зимы и сильным отставанием в закачке газа в ПХГ Европы.

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