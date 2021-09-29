Контрольные в школах заменят на всероссийские проверочные работы

Об этом сообщили в Минпросвещения

Министерство просвещения России заменит контрольные работы Всероссийскими проверочными работами (далее — ВПР). Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

"Есть поручение президента по снижению количества контрольных работ, и у нас есть универсальный проверенный инструмент — ВПР. Верифицированный контент, соответствие федеральным государственным образовательным стандартам — все это дает возможность оценить качество знаний без дополнительных затрат времени и сил", — цитирует заявление министра агентство ТАСС.

По словам Кравцова, школьники станут реже писать контрольные работы после их замены на ВПР.

Накануне президент России Владимир Путин призвал сократить число контрольных и проверочных работ в школах для обеспечения "обоснованного режима контроля знаний".

Поручение адресовано Рособрнадзору совместно с Минпросвещения и региональными властями. Доложить о выполнении поручения необходимо до 1 июля 2022 года.

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