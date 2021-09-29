Трое детей погибли в ДТП с автобусом в Израиле

Более тридцати человек пострадали
На севере Израиля на шоссе номер 89 столкнулись автобус и два автомобиля, сообщает радио Kan.
Погибли мать и трое детей, находившиеся в одном из автомобилей, а также водитель автобуса. Более тридцати человек пострадали. Двое находятся в критическом состоянии.
Автобус в результате ДТП перевернулся, дорога оказалась перекрыта в обоих направлениях.
Для эвакуации пострадавших использовали военные вертолеты.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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