Трое детей погибли в ДТП с автобусом в Израиле

Более тридцати человек пострадали

На севере Израиля на шоссе номер 89 столкнулись автобус и два автомобиля, сообщает радио Kan.

Погибли мать и трое детей, находившиеся в одном из автомобилей, а также водитель автобуса. Более тридцати человек пострадали. Двое находятся в критическом состоянии.

Автобус в результате ДТП перевернулся, дорога оказалась перекрыта в обоих направлениях.

Для эвакуации пострадавших использовали военные вертолеты.

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