Суд разрешил Facebook отсрочить выплату штрафа российской стороне

Соцсеть заплатит 26 миллионов рублей позже
Суд в Москве разрешил соцсети Facebook отсрочить выплату штрафа в 26 миллионов рублей.
Ранее компания заявила о технических проблемах, которые мешают ей вовремя провести платеж.
Как сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Таганского районного суда, сроки погашения штрафа продлены до 4 октября.
В мае соцсеть обязали выплатить российской стороне десятки миллионов за отказ удалить запрещенный контент. Апелляционные жалобы американской корпорации ранее были отклонены.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram