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Суд разрешил Facebook отсрочить выплату штрафа российской стороне

20:38
  • среда
  • 29 сентября 2021

Соцсеть заплатит 26 миллионов рублей позже

Суд в Москве разрешил соцсети Facebook отсрочить выплату штрафа в 26 миллионов рублей.

Ранее компания заявила о технических проблемах, которые мешают ей вовремя провести платеж.

Как сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Таганского районного суда, сроки погашения штрафа продлены до 4 октября.

В мае соцсеть обязали выплатить российской стороне десятки миллионов за отказ удалить запрещенный контент. Апелляционные жалобы американской корпорации ранее были отклонены.

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