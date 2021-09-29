Как проходит реставрация покоев Екатерины II в Царском Селе

Зубовский флигель сильно пострадал в годы ВОВ

В музее-заповеднике "Царское Село" полным ходом идет восстановление личных покоев императрицы Екатерины II в Зубовском флигеле. Они сильно пострадали в годы Великой Отечественной войны, а часть отделки вообще была вывезена в Германию. Сейчас воссоздают синий кабинет и опочивальню императрицы с альковом, где она тайна принимала своих фаворитов.

Подробности смотрите в репортаже Анны Морозовой.

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