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Как проходит реставрация покоев Екатерины II в Царском Селе

22:53
  • среда
  • 29 сентября 2021

Зубовский флигель сильно пострадал в годы ВОВ

В музее-заповеднике "Царское Село" полным ходом идет восстановление личных покоев императрицы Екатерины II в Зубовском флигеле. Они сильно пострадали в годы Великой Отечественной войны, а часть отделки вообще была вывезена в Германию. Сейчас воссоздают синий кабинет и опочивальню императрицы с альковом, где она тайна принимала своих фаворитов.

Подробности смотрите в репортаже Анны Морозовой.

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Реставрация в Царском Селе
Реставрация в Царском Селе
Царское Село
Царское Село
Царское Село
Царское Село
Реставрация в Царском Селе
Реставрация в Царском Селе
Реставрация в Царском Селе
Реставрация в Царском Селе
Царское Село
Царское Село
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