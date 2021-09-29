В ОБСЕ напомнили о свободе СМИ после удаления каналов RT с YouTube

Накануне видеохостинг без возможности восстановления удалил сразу два аккаунта

В ОБСЕ призывают помнить о свободе СМИ в связи с ситуацией вокруг немецкоязычных каналов RT на YouTube. Накануне видеохостинг без возможности восстановления удалил сразу два аккаунта. Такие действия комиссия СПЧ при президенте России уже назвала актом цензуры в отношении российских СМИ. А в Совете Федерации напомнили, что при отказе разблокировать каналы владельцу YouTube - американской компании Google - грозит крупный штраф.

Без права на восстановление с видеохостинга удалены два канала немецкой версии RT. Основной - RT DE и канал программы Der Fehlende Part. В письме от YouTube сообщалось за что: запрещено выкладывать контент, который ранее был удалён за нарушение правил сервиса, либо размещение контента от создателей, которые ранее были удалены. В редакции уверены - причина надумана, потому что практически все редакционные материалы носят эксклюзивный характер. Истину необходимо искать совсем в другом.

"Перед тем, как удалить наши каналы, несколько месяцев немецкая пресса публиковала пугалки, что что-то RT на немецком стал слишком влиятельным, слишком значительным. Действительно, мы по их собственным подсчётам на четвёртом месте по влиянию в Германии. Мы обходили даже таких гигантов, как собственное немецкоязычное DW", - заявила главред телеканала Маргарита Симоньян.

RT в Германии сейчас готовится ещё и к эфирному вещанию. Но немецкие власти лицензию никак не дают. Более того: надавили на Люксембург, чтобы и там отказали. О прекращении своего сотрудничества с RT вдруг неожиданно заявил немецкий банк. Эфирные студии тем не менее строиться продолжают. Телеканал пытаются выдавить из медиаполя ещё до его появления.

"Это была ожидаемая история, потому что в свободу слова в этих замечательных странах давно уже никто не верит. Вопрос остается только, как ответит Россия", - сказала Симоньян.

В России считают эту историю проявлением цензуры. У RT DE на видеохостинге было более 600 тысяч подписчиков. А видео набрали в общей сложности более полумиллиарда просмотров. Неприятности у RT в Германии начались почему-то точно перед выборами в Бундестаг.

"С учётом характера произошедшего, полностью вписывающегося в логику развязанной против России информационной войны, принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России, к тому же неоднократно уличённых в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, представляется не только уместным, но и необходимым", - заявили в МИД России.

Эти ответные меры пока из разряда крайних. Немецкие СМИ не раз получали отрицательную оценку за свою деятельность в России, но лицензии у них не отбирали и вещание не прекращали.

"Мне кажется, надо сейчас Роскомнадзору занять абсолютно жесткую позицию в виде больших штрафов, обязать их следовать российскому законодательству. Если не будем услышаны, принять другие жесткие меры - у нас инструментарий достаточный, в том числе и ответные жесткие меры", - сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Кремль усмотрел признаки нарушения законов России в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ. Если наши контрольные органы придут к выводу, что это действительно нарушение нашего законодательства, то, конечно же, нельзя, не следует исключать возможности принятия мер по принуждению этой платформы к выполнению наших законов", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

YouTube и компания Google, которой принадлежит видеохостинг, представлены в России. Поэтому Роскомнадзор пока только потребовал восстановить удалённые каналы. В случае отказа - штраф. В случае повторного отказа - ещё один. Штрафы - многомиллионные. Ответные симметричные меры, как заявляли в МИД, не только необходимы, но уже и прорабатываются.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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