В магазинах Британии начался дефицит продуктов

Без бензина остановилась доставка товаров в супермаркеты и рестораны

Власти Великобритании привлекают резервные бензовозы и военных для решения топливного кризиса в стране. Министерство обороны Соединённого Королевства уже одобрило запрос о помощи, и скоро британцы смогут увидеть солдат, управляющих грузовиками. Нефтяные компании пообещали, что ситуация нормализуется на следующей неделе. Но пока перебои с доставкой бензина продолжаются и уже привели к дефициту некоторых товаров в магазинах.

Ради десятка литров бензина водители готовы рисковать здоровьем. Уже неделю заправки по всей Британии – импровизированный ринг. Отношения выясняют один на один и стенка на стенку.

90 процентов автозаправок в крупных британских городах временно закрыты – топливо закончилось. Там, где бензин есть, образовались многокилометровые очереди.

Без бензина остановилась доставка товаров в супермаркеты и рестораны. Слухи о грядущем дефиците подстегнули ажиотажный спрос. Пустые полки - в овощных и фруктовых отделах, на исходе замороженные полуфабрикаты. Товары личной гигиены в этом магазине выдают лишь по три упаковки в одни руки.

Острый дефицит возник из-за нехватки водителей большегрузов. Раньше львиную долю перевозок на Туманном Альбионе выполняли работники из Польши, Румынии, Болгарии.

Для местных жителей эта работа тяжелая и не престижная. Но после выхода Соединенного Королевства из ЕС иностранным рабочим стало сложнее устроиться на британские предприятия. К тому же, пандемия и локдаун затормозили процедуру выдачи виз и проверки квалификации водителей.

Теперь на каждом шагу – объявления о приеме на работу. Привлекательной зарплатой, бонусами, гибким графиком работы мотивируют трудоустроиться тех, у кого есть водительская категория С. После долгих кулуарных обсуждений власти решили посадить за руль бензовозов военных водителей.

"Каждый, кто хоть что-то понимает в военном деле, знает, что для переброски военных нужно время, несколько дней. Мы решили это сделать. Так что, думаю, через пару дней вы увидите солдат, управляющих грузовиками", - сказал Кваси Квартенг, министр по бизнесу, энергетике и промышленности Великобритании.

Однако счет военных водителей, готовых в ближайшие дни сесть за руль большегрузов, идет на сотни. Кроме того, британские власти решили выдать пять тысяч виз иностранным дальнобойщикам, чтобы спасти Рождество, в канун которого на потребительском рынке – бум.

Однако в Ассоциации перевозчиков все эти меры считают недостаточными. Отрасли прямо сейчас требуется не менее 90 тысяч квалифицированных водителей.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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