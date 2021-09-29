Франция пересмотрит отношения с Британией

На фоне скандала с подлодками

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Парижу надо пересмотреть отношения с Лондоном. Так во Франции оценивают скандал с подлодками.

"Лондон должен знать, что нарушил свои обязательства, в том числе по соглашению по торговле и сотрудничеству", - отметил глава французского МИД (цитата по РИА "Новости").

По словам Ле Дриана, кризис в отношениях не закончился с возобновлением диалога. Чтобы из него выйти, нужны серьезные действия, а не слова.

"Что касается Австралии, такой подрыв доверия призывает к тщательному пересмотру нашего сотрудничества", - уточнил дипломат.

В середине сентября Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group.

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