Путин попросил объяснить задержки при выполнении поручений в космической отрасли

Весь комплекс мер с соответствующим финансированием нужно было утвердить к 30 августа, напомнил президент

Россия должна сохранять высокий уровень надежности своей космической техники, чтобы оставаться конкурентоспособной в этой сфере. Сегодня об этом заявил Владимир Путин во время онлайн-совещания по развитию отрасли.

Президент отметил, что наша страна занимает лидирующие позиции на рынке космических запусков. В прошлом году успешно стартовали все 17 ракет-носителей, а за минувшие месяцы текущего года -15. Помимо этого, считает глава государства, нужно осваивать следующее поколение ракет-носителей, которые отвечают всем требованиям со стороны заказчиков - как внутри страны, так и на международном рынке.

Владимир Путин также напомнил, что по итогам предыдущей встречи было условлено, что правительство подготовит комплекс мер по достижению долгосрочных целей в космической сфере. Ряд решений уже приняты. В частности, утверждена программа развития российской навигационной системы ГЛОНАСС на период до 2030 года. Но вопросы еще остаются.

"Отмечу, что весь комплекс мер с соответствующим финансированием нужно было утвердить к 30 августа. Однако это не было сделано до сих пор, что подвергает риску наши планы по развитию отрасли в целом. Прошу сегодня рассказать о причинах такой задержки и о том, когда эта работа все-таки будет завершена. Прошу отдельно прокомментировать работы по ракетному комплексу "Ангара", стартовая площадка для которого сейчас строится на космодроме "Восточный". Как вы знаете, я совсем недавно, в сентябре, там был. Отмечу, что первая очередь космодрома уже вышла на серийные пуски. Четыре из них произведены с начала текущего года. И ещё. За минувшие годы мы заметно продвинулись в разработке уникальных технологий ядерной космической энергетики. По оценке специалистов, Россия в этой сфере опережает всех наших конкурентов, опережает весь мир на 6-7 лет. Это очень хороший задел, и нужно использовать это преимущество, поддерживать прорывные научные изыскания в области космонавтики, ускорять практическое внедрение перспективных технологических решений", - заявил Путин.

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