ФАС порекомендовала мониторить цены на социально значимые товары

Ведомство провело совещание с ритейлерами

Федеральная антимонопольная служба рекомендует торговым сетям самостоятельно мониторить цены на социально значимые товары в регионах, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В случае достижения доминирующего положения в каком-либо муниципальном районе или городском округе проанализировать разницу цен на социально значимые товары и принять меры", - приводит ФАС слова замглавы ведомства Тимофея Нижегородцева.

Уточняются, что ритейлерам разъяснили, какие их действия могут содержать признаки нарушения законодательства. Это произошло на организованном по инициативе Минпромторга и ФАС специальном рабочем совещании.

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