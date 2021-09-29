Власти Москвы отметили готовность медицины к всплеску заболеваемости

Ситуация под контролем

Руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк оценил в беседе с "Эхом Москвы" нынешнюю ситуацию с коронавирусом в городе.

"Преждевременно об этом говорить. Будем наблюдать. Пока рост [заболевших] есть и колеблется в пределах 2,5-3,5 тыс. Медицина к этому всплеску готова", - отметил Немерюк.

В России за все время пандемии зарегистрировали 7487138 случаев заражения COVID-19. Скончались 206388 пациентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении дополнительных средств на обеспечение лечения коронавирусной инфекции с помощью плазмы переболевших или вакцинированных граждан.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram