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"Зенит" одержал разгромную победу в матче Лиги чемпионов

22:18
  • среда
  • 29 сентября 2021

Лидирует в группе "Челси"

В среду на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге "Зенит" со счетом 4:0 разгромил шведский "Мальмё". Это был второй тур группового этапа Лиги чемпионов.
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Мячами в составе питерцев отметились Клаудиньо, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Вендел. На 53-й минуте был удален игрок гостей Анель Ахмедходжич.

Это крупнейшая победа "Зенита" в Лиге чемпионов. Клуб из Петербурга впервые выиграл в этом турнире с 27 ноября 2019 года (тогда подопечные Сергея Семака были сильнее французского "Лиона" - 2:0).

После двух туров "Зенит" идет третьим в группе с 3 баллами. Лидирует "Челси", далее следует "Ювентус" , замыкает таблицу "Мальмё".

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