"Зенит" одержал разгромную победу в матче Лиги чемпионов

Лидирует в группе "Челси"
В среду на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге "Зенит" со счетом 4:0 разгромил шведский "Мальмё". Это был второй тур группового этапа Лиги чемпионов.
Мячами в составе питерцев отметились Клаудиньо, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Вендел. На 53-й минуте был удален игрок гостей Анель Ахмедходжич.
Это крупнейшая победа "Зенита" в Лиге чемпионов. Клуб из Петербурга впервые выиграл в этом турнире с 27 ноября 2019 года (тогда подопечные Сергея Семака были сильнее французского "Лиона" - 2:0).
После двух туров "Зенит" идет третьим в группе с 3 баллами. Лидирует "Челси", далее следует "Ювентус" , замыкает таблицу "Мальмё".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram