Счетная палата предложила ввести школьные выплаты за счет маткапитала

Аудиторы предлагают ежегодно выдавать семьям с детьми по 20 тысяч рублей

В Счетной палате предложили ввести новые направления использования материнского капитала — в частности, учредить ежегодные выплаты семьям с детьми к 1 сентября. Об этом говорится в отчете ведомства о результатах проверки использования бюджетных средств на программу маткапитала.

Действующие законы определяют пять направлений использования маткапитала: на улучшение жилищных условий, в том числе на взнос за ипотеку или погашение уже имеющегося кредита, на образование детей, на накопительную пенсию матери, на покупку товаров и услуг для детей и инвалидов и на ежемесячную выплату на второго ребенка.

В Счетной палате указали, что ограниченное количество целей, на которые можно пустить эти средства, урезают реальные возможности их использования. При этом опросы показывают, что больше половины россиян выступают за расширение опций по распоряжению маткапиталом.

Аудиторы ведомства, в частности, выступают за введение ежегодной выплаты семьям со школьниками к новому учебному году по 20 тысяч рублей из средств материнского капитала. В 2021 году такую единовременную школьную выплату в размере 10 тысяч рублей утвердил президент России Владимир Путин.

В Счетной палате также напомнили, что использовать средства маткапитала для покупки жилья без ипотеки, оплаты высшего образования для старшего из детей, формирования накопительной пенсии для матери можно лишь по достижении ребенком трех лет. При этом 23,4% опрошенных россиян выступают за снятие данного ограничения.

Аудитор Сергей Штогрин предложил отменить трехлетнее ограничение на расходование средств маткапитала в связи с тем, что это наиболее актуальный запрос населения, сообщает РБК.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее рассказала, что материнский капитал на первого ребенка в 2024 году вырастет до 544 301 рубля. На второго ребенка маткапитал в 2024 году будут выплачивать в сумме 719 274 рубля. Всего на финансирование программы материнского капитала власти России в рамках трехлетнего бюджета направят 1,6 трлн рублей.

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