ПФР напомнил россиянам о единовременной выплате из пенсионных накоплений

Получить ее смогут те, кому не была установлена накопительная пенсия

Россияне могут получить единовременную выплату из средств пенсионных накоплений. Как напомнили в Пенсионном фонде России, такое право имеют граждане 60-ти и 55-ти лет, которые решили выйти на пенсию по достижении установленного возраста.

В фонде отметили, что это касается мужчин 1953-1966 годов рождения и женщин 1957-1966 годов рождения. Должны быть соблюдены определенные условия: они официально работали с 2002 по 2004 год, а их работодатель платил страховые взносы. Также за выплатой могут обратиться участники программы государственного софинансирования пенсий.

Подать заявление на выплату в ПФР можно в любой момент после достижения соответствующего возраста. Подчеркивается, что новый пенсионный закон от 2019 года не изменил возраст, при котором гражданин имеет право на выплату. Получить все средства пенсионных накоплений одномоментно одной суммой не смогут граждане, рожденные в 1967 году и позднее, а также лица, которым ранее была установлена накопительная пенсия, сообщили в Пенсионном фонде.

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