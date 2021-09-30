Политолог Крашенинникова: с Эрдоганом вести переговоры сложно

Турецкий лидер создает немало проблем

Сотрудничество в борьбе с коронавирусом было одной из тем встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи. Взаимодействие в этой сфере важно не только для сохранения здоровья людей, но и, в частности, поддержки туризма. В Турции в этом году побывали два с половиной миллиона россиян, - это существенно меньше, чем до пандемии. Эрдоган поблагодарил Путина за помощь, оказанную Россией Турции этим летом в борьбе с лесными пожарами. Президенты рассмотрели ряд международных вопросов, уделив особое внимание ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. При обсуждении перспектив экономического сотрудничества было отмечено, что все крупные проекты реализуются в соответствии с планами.

Об Эрдогане и его имперских амбициях с ведущим программы "События. 25-й час" поговорила советник генерального директора Международного информационного агентства "Россия сегодня" Вероника Крашенинникова.

"Эрдоган строит неоосманскую империю. Империи всегда строятся за счет других территорий. Самое интересное, что имперские амбиции Эрдогана полностью совпадают с интересами США по дестабилизации региона. Что касается непосредственно России, Эрдоган заявляет претензии на Крым. Война в Карабахе случилась потому что Азербайджан чувствовал особую уверенность за счет поддержки Турции. В Сирии, конечно же, по-прежнему Турция оккупирует северную частью и не собирается никогда оттуда уходить. Более того, он заселяет эти территории турецким населением. Наконец, в Ливии тоже сталкивались. И, видимо, эта тема была одной из тем на переговорах.

На территории Турции несколько миллионов беженцев. Европа, в первую очередь Германия, платит ему немало миллиардов евро за то, чтобы он содержал на своей территории этих людей. С Эрдоганом вести переговоры сложно. И поэтому пока он их сдерживает, это, видимо, вопрос цены. Но если Эрдогану потребуется еще что-то, тогда он может их и не сдержать. Внутри Европы немало проблем из-за Эрдогана. Собственно, Эрдоган создает проблемы Европе", - сказала она.

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